MN - Verso Milan-Udinese: Gigio prova a recuperare, Musacchio e Calabria ancora out

Il Milan continua a lavorare a Milanello per preparare la sfida di domenica contro l'Udinese. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Gianluigi Donnarumma, out contro la SPAL per un problema muscolare, oggi ha svolto solo una parte dell'allenamento: domani verranno valutate le sue condizioni e si deciderà se farlo scendere in campo contro i friulani. Hakan Calhanoglu può considerarsi recuperato, mentre Calabria e Musacchio si sono allenati a parte anche oggi: al loro posto ci saranno Conti e Kjær. La formazione sarà come quella di Cagliari, con Ibrahimovic e Leão davanti.

di Antonio Vitiello