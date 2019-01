Sampdoria-Milan, Suso unico certo di una maglia da titolare in attacco

In occasione della partita di sabato contro la Sampdoria valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Suso - ad oggi - è l'unico giocatore certo di una maglia da titolare nel reparto offensivo. Lo spagnolo, che è squalificato in Supercoppa a causa del rosso rimediato contro la Spal, dovrebbe essere affiancato da Higuain (in ballottaggio con Cutrone) e Castillejo.