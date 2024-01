Sky - Ibra a Milanello anche oggi. Primo allenamento per Terracciano

In vista della gara di domani sera contro l'Atalanta valida per i quarti di Coppa Italia, il Milan si è allenato questa mattina e lo ha fatto sotto gli occhi di Zlatan Ibrahimovic che è presente anche oggi a Milanello e che ha assistito al lavoro della squadra rossonera insieme al dt Geoffrey Moncada. Lo riferisce Sky.

Primo allenamento in gruppo per Filippo Terracciano, ultimo colpo di mercato del Milan che è arrivato a titolo definitivo dal Verona. Il giovane esterno italiano dovrebbe essere tra i convocati di Stefano Pioli per la sfida di domani sera a San Siro contro l'Atalanta.