Sky - Milan, contro la Lazio tornano i titolarissimi con un'eccezione: c'è Messias a destra

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano a SkySport24 in collegamento da Milanello, domani contro la Lazio, Stefano Pioli si affiderà ai suoi titolarissimi con una sola eccezione: in attacco a destra non ci sarà infatti Brahim Diaz, ma dal primo minuto dovrebbe giocare Junior Messias. Per il resto non ci saranno novità: Maignan in porta, Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Krunic e Tonali in mezzo al campo, mentre in avanti, alle spalle di Giroud, oltre a Messias, ci saranno Bennacer e Leao.