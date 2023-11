Sky - Milan, Gerry Cardinale è arrivato nel Centro Sportivo di Milanello

Pochi minuti fa, come riferisce Peppe Di Stefano a SkySport24, Gerry Cardinale è arrivato nel Centro Sportivo di Milanello. Dopo aver assistito a San Siro allo sconfitta di ieri contro il Borussia Dortmund in Champions League, il numero uno di RedBird ha voluto fare visita a Stefano Pioli e a tutta la squadra rossonera. Il momento del Diavolo non è semplice e così il manager americano ha voluto stare vicino al gruppo milanista.

Oltre a Cardinale, è presente a Milanello il giorno dopo la partita persa contro il Borussia Dortmund anche l’amministratore delegato del club di via Aldo Rossi, Giorgio Furlani. Il club si compatta intorno alla squadra nel momento più complicato della stagione.