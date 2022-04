Sky - Milan, oggi giornata di riposo ma diversi rossoneri si sono presentati comunque a Milanello

MilanNews.it

Anche per oggi Stefano Pioli ha concesso una giornata di riposo ai suoi giocatori che riprenderanno domani gli allenamenti in vista del match di domenica contro la Fiorentina. Nonostante questo, come riporta Sky, diversi giocatori si sono presentati lo stesso a Milanello: oltre agli infortunati, come Kjaer e Florenzi, sono presenti nel Centro sportivo di Carnago anche altri rossoneri come per esempio Junior Messias.