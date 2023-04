Sky - Milan, recuperato anche Kalulu: tutti i giocatori in lista UEFA sono a disposizione di Pioli per il Napoli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan ha recuperato anche Pierre Kalulu che ha superato il problema muscolare al polpaccio che aveva rimediato in nazionale e oggi ha svolto tutta la seduta in gruppo. Con il suo rientro, per il match di domani contro il Napoli, Stefano Pioli avrà quindi a disposizione tutti i giocatori che sono fanno parte della lista UEFA. Lo riferisce Sky.