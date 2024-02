Sky - Milan, Thiaw è tornato ad allenarsi in gruppo. Ibra presente oggi a Milanello

Da Milanello arriva un'ottima notizia per Stefano Pioli e tutto il Milan: Malick Thiaw è tornato infatti ad allenarsi in gruppo dopo 74 giorni dall'infortunio subito a fine novembre. Lo riferisce Sky che aggiunge che il difensore centrale tedesco non dovrebbe essere convocato per il Napoli, ma dovrebbe tornare a disposizione la prossima settimana. Thiaw si era infortunato lo scorso 28 novembre nella partita casalinga di Champions League contro il Borussia Dortmund, nella quale aveva riportato una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.

Oggi a Milanello è presente poi anche Zlatan Ibrahimovic che ha assistito a bordocampo all'allenamento della squadra rossonera che ha proseguito la sua preparazione in vista della sfida di domenica a San Siro contro il Napoli.