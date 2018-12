Oltre al recupero di Mateo Musacchio, si avvicina in maniera definitiva l'uscita dall'infermeria per capitan Romagnoli. Secondo quanto rivela Manuele Baiocchini in collegamento da Milanello per Sky Sport 24, il centrale ex Roma sta lavorando interamente con il gruppo nell'allenamento in corso. Emergenza prossima a terminare.