Sky - Milanello, Tomori in gruppo: potrebbe giocare titolare contro la Lazio

Secondo quanto riferisce Sky, Fikayo Tomori si sta allenando in gruppo a Milanello in vista del match di domani contro la Lazio, valido per i quarti di Coppa Italia. Il difensore inglese potrebbe anche essere impiegato da Stefano Pioli dal primo minuto al centro della difesa al fianco di Alessio Romagnoli. Anche Brahim Diaz dovrebbe ritrovre una maglia da titolare, con Kessie verrà arretrato in mezzo al campo in coppia con Tonali o Bennacer.