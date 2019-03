Sky - Verso Chievo-Milan: Laxalt al posto di Rodriguez, possibile chance dal primo minuto per Biglia. Suso titolare, a sinistra uno tra Borini e Calhanoglu

In vista del match di domani in casa del Chievo, Rino Gattuso sta pensando ad alcune novità nella formazione titolare: secondo Sky, Laxalt prenderà infatti il posto dello squalificato Rodriguez come terzino sinistro, mentre in mezzo al campo, insieme a Kessie e Paquetà, potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Biglia (Bakayoko, apparso stanco contro il Sassuolo e con qualche problemino al ginocchio, potrebbe partire dalla panchina). Per quanto riguarda l'attacco, confermati Suso e Piatek, da capire chi giocherà a sinistra tra Borini e Calhanoglu, con quest'ultimo che è tornato solo ieri dalla Germania dopo la nascita della figlia.

Ecco quindi la probabile formazione rossonera: (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Borini/Calhanoglu.