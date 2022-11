SportMediaset - Milan, Dest out contro la Cremonese

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi in collegamento da Milanello a SportMediaset su Italia Uno, Sergino Dest non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di domani sera contro la Cremonese: il terzino rossonero ha infatti lasciato poco fa il Centro sportivo di Carnago (l'allenamento di rifinitura del Diavolo è in programma oggi pomeriggio) e dunque sarà assente per la trasferta d Cremona.