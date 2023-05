SportMediaset - Milan, Leao presente a Milanello già da questa mattina

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi in collegamento da Milanello a SportMediaset su Italia Uno, nonostante la rifinitura in vista dell'euroderby di ritorno è in programma alle 17, Rafael Leao è già presente dalle 11.30 di questa mattina nel Centro sportivo rossonero, dove si è sottoposto ad alcune cure e terapie. Per il portoghese, l'allenamento odierno sarà decisivo per capire se sarà o meno a disposizione di Stefano Pioli per il match contro l'Inter di domani sera.