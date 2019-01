Verso la Samp, possibile chance dall’inizio per Laxalt

In vista della partita di sabato sera contro la Sampdoria, valida per gli ottavi di finale di TIM Cup, Rino Gattuso sta pensando a come dosare le forze che ha a disposizione anche in considerazione della Supercoppa di mercoledì prossimo contro la Juventus. Nella mente dell’allenatore rossonero c’è l’idea di riproporre Diego Laxalt come titolare nella difesa a quattro al posto di Ricardo Rodriguez, che sarà sicuro titolare a Jeddah contro la Juventus.