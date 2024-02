VIDEO MN - Chukwueze c'è ma non si allena: lungo applauso della squadra

Il Milan è sceso in campo in questi minuti a Milanello per l'allenamento di rifinitura in vista della gara contro il Rennes, in programma domani sera a San Siro alle ore 21 e valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League. Sul campo del centro sportivo di Carnago c'è Samuel Chukwueze che però veste i panni in borghese: il nigeriano è tornato oggi a Milanello dopo l'esperienza in Coppa d'Africa conclusa in finale a un passao dalla vittoria. L'attaccante africano è stato accolto da un lungo applauso da parte della squadra prima dell'inizio dell'allenamento.

Chukwueze si allenerà in giornata in solitaria e sarà a disposizione per la partita di domani.

DOVE VEDERE MILAN-RENNES

Data: Giovedì 15 febbraio 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, SkySport, TV8

Web: MilanNews.it