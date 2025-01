VIDEO MN - Milan, al via la rifinitura prima del Girona: assente Pulisic, ci sono Morata e Okafor. Discorso di Conceiçao prima dell'inizio dell'allenamento

Pochi istanti fa i giocatori del Milan sono entrati su uno dei campi di Milanello per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Girona, valida per la settima giornata di Champions League. Non si sta allenando in gruppo Christian Pulisic che evidentemente non ha ancora recuperato dall'affaticamento muscolare rimediato una settimana fa durante il match contro l Como. Assente anche Samuel Chukwueze, che si era fatto male il 29 dicembre contro la Roma, e Ruben Loftus-Cheek. Ci sono invece Alvaro Morata e Noah Okafor. Prima di iniziare il riscaldamento, Sergio Conceiçao ha riunito tutta la squadra in cerchio per un breve discorso.

DOVE VEDERE MILAN-GIRONA

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it