VIDEO MN - Milan, al via la rifinitura prima del Real Madrid: in gruppo Abraham e Jovic

Milan, al via la rifinitura prima del Real Madrid: in gruppo Abraham e Jovic

Pochi istanti fa i giocatori del Milan sono entrati su uno dei campi di Milanello per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera in casa del Real Madrid, valida per la terza giornata di Champions League. E' presente in gruppo Tammy Abraham, già tornato a disposizione per il Monza.

Si sta allenando con il resto dei compagni anche Luka Jovic che non sarà però comunque a disposizione domani sera in quanto non è stato inserito in lista UEFA. Lavoro personalizzato in palestra per Matteo Gabbia. Aggregati all'allenamento i giovani Hodzic e Minotti