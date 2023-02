VIDEO MN - Milanello, presenti il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara

Fonte: dai nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia

Tra pochi minuti, il Milan inizierà l'allenamento di rifinitura in vista dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham, in programma domani sera a San Siro. Per assistere alla rifinitura e stare vicino alla squadra alla vigilia di questo importante match, sono presenti nel Centro sportivo di Carnago sia il dt Paolo Maldini che il ds Frederic Massara.