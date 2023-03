VIDEO MN - Rifinitura pre Tottenham: il riscaldamento di Leao con il pallone

Fonte: dai nostri inviati a Milanello, Mazzara e Del Vecchio

© foto di Pietro Mazzara

Il Milan è sceso in campo a Milanello in questi minuti per l'allenamento di rifinitura in vista della partita di domani sera contro il Tottenham. In campo anche Rafael Leao che, dopo la squalifica in campionato, tornerà per l'importante appuntamento di Champions con più di una settimana di riposo nelle gambe. Il video del suo riscaldamento con il pallone dei nostri inviati a Milanello Mazzara e Del Vecchio.