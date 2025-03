Accusato di fumare erba, Huijsen si difende: "Sono nato così, con questi occhi"

Più brilli e più finisci nel mirino delle critiche o, in questo caso, degli attacchi sui social media. Ne sa qualcosa Dean Huijsen, che da quando ha lasciato la Juventus in estate ed è sbarcato al Bournemouth ha strappato consensi a tutto spiano in Premier League e in casa Cherries, conquistando per altro la prima chiamata dalla Spagna Campione d'Europa da parte del ct Luis de La Fuente.

Accuse sui social

Per altro l'ex difensore bianconero ha recentemente ha debuttato in Nazionale, suscitando molte discussioni sui social per via delle accuse ricevute da alcuni utenti di essere sotto l'effetto di qualche sostanza nelle immagini condivise in cui il 19enne appare con gli occhi eccessivamente rossi. "Quanta erba fumi?", uno dei tanti messaggi riportati. Appurata la situazione, Huijsen è subito intervenuto per correggere le insinuazioni fatte sul proprio conto.

La difesa personale

"A tutti quelli che mi guardano e si fanno la stessa domanda dico: se ho uno sguardo del genere, gli occhi assonnati per intenderci, è perché li ho ereditati da mia madre. Sono nato così, non posso farci niente. E oltretutto non ci è consentito prendere niente...", ha spiegato in una conversazione con l'influencer Papa Pincus. Una condizione peggiorata di recente, ha spiegato Huijsen, dopo aver preso una pallonata in un occhio.