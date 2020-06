Aftonbladet - Ibra nello spogliatoio dell'Hammarby? Lo svedese potrebbe aver violato il protocollo adottato per il coronavirus

Nella giornata di ieri, Zlatan Ibrahimovic è stato a Stoccolma per vedere la partita del suo Hammarby contro l'Ostersund. Secondo quanto riferisce Aftonbladet, dopo la partita, lo svedese, come ha dichiarato il presidente del club ("Era nello spogliatoio dopo la partita e si è congratulato con i ragazzi. Gli ho parlato da solo dopo la partita"), è stato nello spogliatoio, cosa che però non è permessa dal protocollo adottato dal massimo campionato svedese per affrontare l'emergenza coronavirus (solo i giocatori e lo staff tecnico possono entrare nello spogliatoio). "Devo sapere di più prima di poter dire qualsiasi cosa, ne discuteremo con Hammarby" ha affermato il segretario generale del calcio svedese, Mats Enquist, a Sportbladet.