AS - Il Real Madrid farà partire Jovic in prestito. Ma preferisce Wolves ed Eintracht al Milan

Dalla Spagna, tramite As, arrivano aggiornamenti per quel che riguarda la posizione di Luka Jovic nel Real Madrid. I Blancos, nello specifico, avrebbero dato il via libera alla cessione in prestito dell'attaccante serbo, con lo stesso Zidane che non si opporrebbe alla sua partenza. Il Milan è sì interessato, ma nel Real Madrid vedono qualche problema legato alla presenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è il titolare indiscutibile e per questo Jovic troverebbe probabilmente poco spazio. Le alternative ai rossoneri non mancano: le due squadre maggiormente interessate sono il Wolverhampton, alla ricerca di una punta che possa sostituire l'infortunato Raul Jimenez, e l'Eintracht Francoforte, squadra in cui lo stesso Jovic è esploso e da cui il Real Madrid lo ha acquistato.