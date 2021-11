AS - Real Madrid colpito dall'exploit di Brahim Diaz. Ma riprenderlo dal Milan in estate sarà dura

Brahim Diaz si sta consacrando a fuoco lento. Descrive così la crescita dello spagnolo nel Milan il quotidiano As, spiegando come il Real Madrid sia particolarmente soddisfatto dei progressi del giocatore convocato anche da Luis Enrique in Nazionale. Il Real Madrid, vista la crescita costante, potrebbe pensare di riportarlo al Bernabeu la prossima stagione, anche se nel caso non sarà semplice interrompere il prestito pattuito col Milan fino al 2023.