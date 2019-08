AS - Real Madrid, Modric non convocato per l'amichevole contro il Salisburgo: decisione tecnica?

Nelle ultime ore, il nome di Luka Modric viene accostato con insistenza al Milan, anche se per ora è solo una suggestione di mercato. Il centrocampista croato, intanto, non è stato convocato da Zidane per l'amichevole in Austria contro il Salisburgo: secondo quanto riferisce AS, il giocatore non avrebbe nessun problema fisico. Il quotidiano spagnolo si chiede quindi se quella del tecnico del Real Madrid non sia una decisione tecnica.