"Il momento difficile di Castillejo": titola cosdì la versione online di AS che analizza il momento complicato che sta passando l'attaccante esterno spagnolo, che ha perso il posto da titolare nel 4-2-3-1 di Pioli a favore di Saelemaekers. L'ex Villarreal vuole però tornare protagonista e sta lavorando duramente per ritrovare in fretta la forma migliore.