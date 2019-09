Atl. Madrid, Correa è rimasto e così è sfumato l'arrivo di Rodrigo dal Valencia

Sembrava tutto fatto, ma alla fine è mancato un tassello per l'arrivo di Rodrigo all'Atletico Madrid: come spiega Marca, l'acquisto dell'attaccante del Valencia è infatti saltato in quanto i Colchoneros non sono riusciti a cedere Angel Correa. Gli spagnoli hanno negoziato a lungo con il Milan, senza però arrivare ad un accordo e così è sfumato anche l'acquisto di Rodrigo.