Atletico Madrid e 'Gladbach accelerano per Zaracho: l'argentino era in trattativa col Milan

Matias Zaracho, ex obiettivo di Boban per il Milan, continua ad attirare l'interesse di tanti club europei. Come riporta Radio Continental, il centrocampista argentino nelle ultime ore sarebbe finito infatti nel mirino di Atletico Madrid e Borussia Mönchengladbach. Classe 1998, il talento del Racing Club de Avellaneda ha una valutazione intorno ai 12 milioni di euro e si prepara a spiccare il volo, con ogni probabilità già quest'estate, verso il calcio europeo.