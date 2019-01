Atlético Madrid, scatta l'operazione Morata. In uscita Kalinic e Martins

Oggi è il giorno di Alvaro Morata all'Atlético Madrid. Lo riporta As che conferma come tutto sia legato all'incastro Chelsea-Milan-Juventus per Gonzalo Higuain. Il trasferimento dell'argentino alla corte di Maurizio Sarri darebbe il via alla cessione dell'attaccante spagnolo. E nel pieno dell'effetto domino i colchoneros potranno cedere Nikola Kalinic e Gelson Martins, entrambi bocciati da Diego Simeone.