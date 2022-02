Barcellona, Kessie è l'obiettivo numero uno per rafforzare il centrocampo

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Barcellona sta preparando il mercato estivo per rafforzare le rosa da mettere a disposizione di mister Xavi. In pole position ci sarebbe Franck Kessie, che a giugno si libererà a costa zero dal Milan. Oltre al club catalano, sul giocatore hanno mostrato interesse anche altri club come PSG e Liverpool. Il Milan, nel frattempo sta provando fino all’ultimo di rinnovare il contratto, ma per ora il giocatore non rinnova. In un’ottica di rinnovamento e di ringiovanimento il Barcellona prenderebbe Kessie andare a sostituire o affiancare il 34enne, Sergio Busquets.