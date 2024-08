Bournemouth, per il post Solanke si guarda in Serie A: piace Abraham della Roma

Con Dominik Solanke ormai ad un passo dall'addio, il Bournemouth sta già pensando a come sostituire colui che di fatto è stato il bomber delle Cherries nelle ultime stagioni. Il club rossonero pare aver già individuato il profilo ideale per andare a rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Andoni Iraola.

Secondo quanto riporta Daily Mirror, il nome in questione è quello di Tammy Abraham. L'attaccante della Roma è reduce da una stagione decisamente travagliata, condizionata da una lesione al legamento crociato anteriore che lo ha tenuto fuori per gran parte dell'annata. Rientrato nel finale di campionato, non è diventato la prima scelta del tecnico giallorosso Daniele De Rossi (che successivamente ha accolto più che volentieri Artem Dovbyk, arrivato dal Girona).

In caso di fumata bianca, per Abraham sarebbe un ritorno in Premier League. Cresciuto nel Chelsea, in mezzo alle sue stagioni con i Blues ha vissuto anche esperienze con le maglie di Bristol City, Swansea e Aston Villa. Chiuso alla Roma, può ritrovare una sua dimensione nel massimo campionato inglese e magari ambire a un ritorno in Nazionale. L'ultima sua gara con la casacca inglese risale all'11 giugno 2022: match di Nations League contro l'Italia, chiuso con il risultato di 0-0.