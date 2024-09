Caso Mir, la decisione del Valencia: niente rescissione. Multa e 2 partite in tribuna

Il Valencia ha comunicato a Rafa Mir le sanzioni per il suo comportamento poco professionale ma non vuole pronunciarsi sulle accuse di stupro che hanno portato all'incarcerazione (e al rilascio su cauzione dopo due giorni) del giocatore la settimana scorsa. L'attaccante, riporta As, si allenerà da solo per tutta la settimana e pagherà una multa salata, poi riprenderà gli allenamenti agli ordini di Ruben Baraja. Tornerà in campo solo quando l'allenatore e il club lo riterranno opportuno, ma sarà sicuramente in tribuna per le prossime due partite, contro Atlético e Girona.

Rafa Mir era arrivato stamattina al centro sportivo, dove ha parlato con Baraja e altri dirigenti del club. Il Valencia ha studiato il caso e ha ritenuto che non ci fossero motivi - almeno per il momento - per rescindere il contratto. Stamattina Mir aveva pubblicato un comunicato: "Dopo un periodo di riflessione, voglio chiarire la mia innocenza, ribadendo il contenuto della dichiarazione rilasciata dal mio avvocato Jaime Campaner. Non appena ha potuto iniziare a lavorare senza interferenze, il caso ha preso una svolta importante, il che dimostra quanto sia infondata la denuncia.

Ho piena fiducia nell'Amministrazione della Giustizia di questo Paese, con la quale ho collaborato dal primo minuto per chiarire i fatti", sottolinea Mir. "Per tutto questo, voglio esprimere le mie più sincere e profonde scuse al mio Club, il Valencia CF, allo staff tecnico, ai miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi valenciani , per non aver rispettato, anche in un giorno libero, le norme comportamentali che ci si aspettano da un professionista, ancora di più dopo un inizio di stagione lontano dalle nostre aspettative. Da adesso in poi, come calciatore professionista, tutte le mie energie saranno concentrate nell’aiutare il mio Club e i miei compagni”.