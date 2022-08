MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Trevoh Chalobah, come riportato dal The Atlethic, è in uscita dal Chelsea e rappresenta una ghiotta occasione per tutti i club italiani in cerca di un centrale. Il difensore dei Blues, riferiscono i colleghi d'Oltremanica, ha parecchie attenzioni da squadre di Premier League e Serie A.