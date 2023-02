Chelsea nel mirino del Fair Play Finanziario: sarà necessario qualificarsi in Champions

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre 600 milioni spesi di soli cartellini per il Chelsea nelle due finestre di trasferimento 2022/23. Alcuni escamotage per aggirare il Fair Play Finanziario come contratti da 8 anni, ma questo potrebbe non bastare. Secondo quanto riportato dal Times l'enorme passivo rischia di costare carissimo in caso di mancata qualificazione Champions. E il rischio è di quelli concreti: la squadra naviga attualmente in 10ª posizione col quarto posto distante 10 punti. L'alternativa al piazzamento in Premier è quello di vincere questa edizione della Champions League. La squadra ha vinto il suo girone, davanti al Milan e sfiderà agli ottavi di finale il Borussia Dortmund. Ricordiamo che lo scorso settembre il club londinese era tra quelli sotto la lente d'ingrandimento della UEFA, sfuggendo a sanzioni solo grazie alle indennità concesse durante la pandemia di Covid-19.