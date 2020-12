Chelsea, Rudiger: "Non sono soddisfatto". Tre club di A pensano a lui per gennaio

"Non sono soddisfatto". Antonio Rudiger ha voglia di tornare a sentirsi protagonista e lo fa capire chiaramente nell'ultima intervista rilasciata a ZDF. Il centrale ex Roma, pur smentendo pubblicamente le voci che lo vorrebbero alla ricerca di una nuova sistemazione già a gennaio, è un nome caldissimo in vista del prossimo calciomercato invernale. In Italia ci pensano Milan, Roma e Juventus, in Spagna c'è il Barcellona e il tedesco oggi è sicuramente in uscita dal Chelsea. Per Rudiger, in questa stagione, si contano finora appena 5 presenze e 382 minuti giocati con la maglia dei Blues.