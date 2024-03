Chelsea su Gyokeres: osservato già tre volte da inizio 2024

vedi letture

Il Chelsea sembra essere molto interessato al centravanti dello Sporting CP Viktor Gyokeres tanto che, come riferito da Record, avrebbe già mandato i suoi osservatori a osservarlo tre volte da inizio anno compreso ieri sera quando con la sua Svezia ha perso 5-2 contro il Portogallo trovando però la via del gol.

Il centravanti classe ‘98 in questa stagione ha realizzato 36 gol, con anche 14 assist, in 39 presenze nelle varie competizioni diventando un uomo mercato molto apprezzato in giro per l’Europa con anche l’Arsenal e il Milan fortemente interessati alle sue prestazioni in vista della prossima stagione con la valutazione attuale, che si aggira sui 45 milioni di euro, che potrebbe schizzare verso l’alto in caso si dovesse aprire un’asta.

Gyokeres potrebbe tornare così in Inghilterra dove ha vestito in passato le maglie di Brighton (8 presenze con un gol e un assist), Swansea (12 presenze con un gol) e soprattutto Coventry (116 gare con 43 reti e 17 assist) senza però mai esordire in Premier League. Occasione che potrebbe concretizzarsi nella prossima stagione qualora uno dei due club londinesi dovesse avere la meglio nella corsa al suo acquisto battendo la concorrenza dei rossoneri.