Cristiano Ronaldo fa il 14 gol in 16 partite: l'Al-Nassr di Pioli è terzo in Saudi Pro League

L'Al-Nassr di Stefano Pioli batte 3-1 il fanalino di coda Al-Fateh issandosi al terzo posto della Saudi Pro League. L'autorete di Saadane ed il gol di Simakan avevano spianato la strada alla squadra di Pioli, Batna ha riaperto il match al 72', poi Cristiano Ronaldo ha messo i tre punti in ghiaccio all'87'. E' il 14esimo centro stagionale del portoghese in campionato, in 16 presenze.

Classifica aggiornata

Al Hilal 43*

Al Ittihad 43*

Al Nassr 35

Al Qadisiya 34*

Al Ahli 32

Al Shabab 26*

Al Khaleej 26

Al Riyadh 25

Al Taawon 23

Al Kholood 19

Al Ettifaq 19

Dhamk 19*

Al Okhdood 15

Al Feiha 15*

Al Raed 14

Al Orobah 14

Al Wahda 13

Al Fateh 9