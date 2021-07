Dal Brasile assicurano: Kaio Jorge ha già firmato per il Napoli

La corsa a Kaio Jorge (19) è quanto mai accesa. Il giovane attaccante brasiliano si svincola il prossimo 31 dicembre, ed i suoi agenti sono al lavoro da tempo per trovargli una sistemazione, visto che in ogni caso non rimarrà al Santos.

In Italia si segnalano in particolare Napoli e Milan, con i partenopei che insistono sul ragazzo ormai da diversi mesi. La materia del contendere è l'entità del costo del cartellino e delle commissioni. Secondo Vagner Frederico, giornalista che lavora a "Santa Cecília TV" e "Diário do Peixe", il Napoli sarebbe nettamente avanti rispetto alla concorrenza, tanto da aver già raggiunto un accordo formale.

Questo il messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter "È sempre più chiaro che l'attaccante Kaio Jorge non rinnoverà il contratto con il Santos e lascerà il club a fine anno gratuitamente. Una fonte collegata al giocatore garantisce che ha già firmato un pre-contratto con il Napoli, dall'Italia".