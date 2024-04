Scontri prima di Rennes-Tolosa: 10 tifosi ospiti rimasti feriti

Momenti di tensione quelli vissuti ieri all'esterno del Roahzon Park di Rennes a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita fra i rossoneri di Francia ed il Tolosa di Comolli. Stando infatti a quanto riportato da alcuni dei più importanti media transalpini, un centinaio si tifosi si sono scontrati per le strade della città bretone.

Philippe Asturc, Prouratore della Repubblica di Rennes, ha rivelato non solo che 10 tifosi del Tolosa sono rimasti feriti, uno dei quali è stato anche ricoverato in ospedale per un presunto trauma cranico, ma che il tutto è partito da un agguato dei "padroni di casa". Al momento ancora nessuna denuncia è stata esporta, ma il DIPN di Rennes ha aperto un'indagine in merito a quanto accaduto.