Dal Portogallo, Corona chiede 6 milioni a stagioni per rinnovare con il Porto

Jesús Corona, a lungo seguito dal Milan nella sessione di calciomercato che si è appena conclusa, stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, avrebbe chiesto al suo club – ossia il Porto – 6 milioni di euro all’anno per rinnovare il suo contratto che è in scadenza a giugno 2022. In pratica chiede lo stesso ingaggio di Otavio che è attualmente il più pagato della rosa del Porto. Il Milan guarda con interesse alla vicenda in ottica giugno.