Dall'Argentina: il Manchester City prova a chiudere per Julian Alvarez

Sono tante le squadre italiane che nelle ultime settimane si sono informate e hanno seguito da vicino la situazione di Julian Alvarez, attaccante del River Plate e della Nazionale argentina. Dall'Inter al Napoli passando per Fiorentina e Atalanta, il talentino albiceleste piace e non poco in Serie A, anche se pure all'estero le pretendenti stanno aumentando giorno dopo giorno. L'ultima in ordine di tempo, spiega TyC Sports, sarebbe il Manchester City che negli ultimi giorni si è inserito con forza nella corsa al giocatore e che avrebbe già manifestato l'intenzione di pagare subito la clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Portandolo quindi immediatamente alla corte di Pep Guardiola.