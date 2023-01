Dall'estero, anche l'Everton piomba su Ziyech: sarebbero pronti 28 milioni di euro

Fonte: tuttomercatoweb.com

Hakim Ziyech è uno dei giocatori in uscita dalla rosa del Chelsea e la cessione del fantasista marocchino potrebbe arrivare già a gennaio. Se sul suo conto in Italia ci sono Milan e Roma, rischia però di aggiungersi una concorrente ingombrante dallo stesso campionato in cui gioca adesso Ziyech, la Premier League. Secondo Sky Sports UK, l'Everton sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 28 milioni di euro per lui, a maggior ragione con la posizione di Gordon che sembra instabile e la possibilità di cedere l'ambito esterno in questi ultimi giorni di mercato.