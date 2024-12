Dall'estero, secondo Matthaus alcuni big potrebbero lasciare il Bayern Monaco

Non serve una macchina del tempo - tranne per chi è più giovane - per ricordare gli anni d'oro del Bayern Monaco con due delle migliori ali del mondo: a destra Arjen Robben, a sinistra Franck Ribery. Quando il duo ha lasciato il club tedesco nel 2019, i loro potenziali successori, Kingsley Coman e Serge Gnabry, erano già in squadra. Quando anche Leroy Sané è stato acquistato dal Manchester City per 50 milioni nel 2020, i dirigenti del Bayern hanno pensato di essere ben coperti nelle posizioni di ala d'attacco per il prossimo decennio.

Eppure, alcuni pezzi del puzzle sono destinati a saltare nell'estate del 2025. A proposito di questo tema, l'opinionista di Sky Sports DE Lothar Matthaus ha garantito: "Ci saranno sicuramente dei cambiamenti nella posizione di esterno. Ci sono tre candidati poco solidi: Coman, Gnabry e Sané. Tutti e tre non resteranno al Bayern l'anno prossimo, anche se non farò certo nomi ora".

E ha continuato: "Sicuramente non resteranno tutti e tre, almeno uno andrà via, forse anche due, perché si stanno valutando anche nuovi nomi per queste posizioni a Monaco”. Al momento l'indiziato numero uno per un addio è Leroy Sané, per il quale Matthaus ha voluto prendere le difese: "Vedo ancora le sue capacità. Quando sarà in forma, avrà il suo ritmo e acquisirà fiducia attraverso l'allenamento in partita, ma è ancora molto lontano da questo", la chiosa dell'ex mediano di Inter e Bayern Monaco.