Dall'Inghilterra, la Roma pensa a Chalobah per gennaio: fu cercato dal Milan

Il Daily Mirror fotografa la situazione di Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea accostato a lungo all'Inter nella scorsa sessione di mercato estiva. Secondo il tabloid il Chelsea non ha ancora eciso quale sarà iu suo futuro, col tecnico Potter che lo ha fatto giocare una sola volta dall'inizio prima di testarlo recentemente nell'amichevole col Brighton nel ruolo di centrocampista centrale al posto di Jorginho. Ora, oltre all'interesse dell'Inter, sarebbe da segnalare l'irruzione della Roma in vista di gennaio, con José Mourinho che sarebbe uno dei suoi più grandi estimatori. In Premier, invece, Chalobah piace particolarmente all'Aston Villa.