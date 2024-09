Dalla Francia, l'Al Nassr offre 20 milioni all'anno a Rabiot

Siamo al 4 settembre e Adrien Rabiot è ancora un giocatore in cerca di una squadra. Qualora la trovasse almeno fino a inizio febbraio non potrebbe neanche giocare la Champions League, dal momento che le liste sono state stilate e consegnate ufficialmente. Anche per questo potrebbe esserci un futuro lontano dall'Europa per il centrocampista francese che tra l'altro sarebbe in linea con le richieste molto elevate da lui avanzate in collaborazione con la madre-agente.

Infatti stando a quanto riporta oggi pomeriggio RMC Sport sarebbe arrivata un'offerta a Rabiot da parte dell'Al Nassr. I sauditi sono pronti a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro a stagione per l'ex bianconero - sondato in estate anche dal Milan - e ci sarebbe anche la spinta di Cristiano Ronaldo che gradirebbe avere il francese nella sua squadra. Al momento però, continua l'indiscrezione, non è nota la reazione e la posizione di Rabiot e sua madre davanti a questa ricca proposta.