Dalla Francia: Messi stanco delle continue critiche della stampa

Secondo quanto riportato da Le Parisien, Lionel Messi sarebbe stanco delle costanti critiche ricevute dalla stampa francese nei suoi confronti. L'argentino avrebbe rivelato ai senatori della squadra la sua frustrazione per l'ostilità dei media. La situazione è precipitata dopo la partita giocata contro il Real Madrid, dove la Pulga ha fallito un calcio di rigore e dove la magia all'ultimo minuto del compagno di squadra Kylian Mbappé ha peggiorato la sua posizione e messo in dubbio il suo status di stella assoluta della squadra. Già nelle passate settimane vi sono stati alcuni ex compagni di squadra, come Sergio Aguero e Cesc Fabregas, a esporsi chiaramente al fianco dell'asso argentino.