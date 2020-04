Dalla Germania: Gotze snobberà l'Italia, il tedesco punta a ingaggio da top-player

Mario Götze, ormai da qualche anno, non riesce a trovare pace. L'uomo decisivo nella finale del Mondiale 2014 è nel momento peggiore della sua carriera e per questo ha cambiato il suo team di consulenti poche settimane fa. Il suo agente, ora, è Reza Fazeli, lo stesso di Emre Can; l'obiettivo è quello di trovare un nuovo club, ma la pista italiana sembra scartata. Diversi club europei garantirebbero a Götze uno stipendio da top player, mentre Milan, Roma e Lazio, che sono interessate all'attaccante del Borussia Dortmund, punterebbero a uno sconto sull'ingaggio. A riportarlo è la Bild.