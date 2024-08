Dalla Spagna: il Barcellona piomba su Chiesa, ci sono anche Chelsea e United

"Opcion Chiesa". Titola così in prima pagina il quotidiano Sport, soffermandosi sull'interesse del Barcellona per Federico Chiesa. I blaugrana infatti hanno messo gli occhi sull'esterno della Juventus, ormai fuori dal progetto bianconero e seguito anche da Chelsea e Manchester United. L'affare potrebbe chiudersi per 15 milioni di euro.

Il Mundo Deportivo, altro quotidiano spagnolo, riporta invece l'interessamento del Barcellona per Rafael Leao che viene valutato 90-100 milioni di euro.