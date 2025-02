Dalla Spagna: Joao Felix proposto al Barça prima del Milan. No dei blaugrana

Il Barcellona è di nuovo tornato a essere una squadra di livello mondiale e Deco, direttore sportivo dei blaugrana, ha spiegato che molti calciatori vogliono trasferirsi in Catalogna. È il caso anche di Joao Felix che, secondo quanto riportato da Sport, avrebbe visto di buon occhio un ritorno al Montjuic. Il portoghese, ora al Milan, è stato proposto nelle ultime settimane di mercato agli spagnoli, che però hanno rifiutato l'opzione.

L'attaccante portoghese non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare con il Barcellona perché la filosofia di gioco si adatta bene al suo stile. Il Chelsea ha facilitato la sua cessione a titolo temporaneo, pagando parte dello stipendio, e la prima scelta di Joao Felix è sempre stata, fin dai tempi dell'Atletico Madrid, il club di Joan Laporta. Jorge Mendes ha parlato con il presidente e Deco, ma hanno detto no.

Il Barcellona ha cercato un rinforzo offensivo nelle ultime settimane di mercato, ma voleva un esterno in grado di fare anche la prima punta e il prescelto è sempre stato Marcus Rashford, finito alla fine all'Aston Villa. Il rapporto di Flick con Joao Felix è buono, aveva preso in considerazione il suo acquisto pure al Bayern e in estate aveva dato il via libera al suo arrivo, ma per lui non è mai stata una priorità.