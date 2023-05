Dalla Spagna - Laporta aveva chiesto Leao a Mendes, il portoghese però non si muove dal Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nell'attacco del Barcellona l'unico a brillare in maniera particolare è Robert Lewandowski, con gli altri compagni di reparto che hanno faticato a segnare con continuità. Ed è per questo che il club blaugrana da diversi mesi ha iniziato a sondare il mercato e a prendere in considerazione diversi nomi, soprattutto sugli esterni, per rinforzare la rosa.

Uno dei calciatori che piacciono particolarmente al presidente Joan Laporta è Rafael Leao, riporta Sport.es. Il portoghese però ha definito il suo rinnovo con il Milan, manca solo l'annuncio. Laporta però aveva chiesto il giocatore a Jorge Mendes, ma il prezzo (il Milan non voleva cederlo e ora la clausola ammonta a 175 milioni di euro) e la situazione economica dei catalani hanno fatto desistere il club di Xavi.