Dalla Spagna, Milan idea Dembélé: un anno di prestito rigenerativo

Il Barcellona vuole rigenerare Ousmane Dembélé, attaccante 23enne che dopo l’acquisto dal Borussia Dortmund non è mai esploso in blaugrana. Un prestito l’anno prossimo potrebbe fargli bene per ritrovare forma e concentrazione, soprattutto feeling con il gol. Dalla Spagna filtrano alcuni rumors secondo cui anche il Milan sarebbe interessato al giocatore, un prestito annuale che possa giovare tutte le parti in causa. Il Milan potrebbe pagare solo una parte dell’ingaggio, mentre il resto sarebbe a carico del Barcellona che però vedrebbe il suo attaccate essere titolare e giocare con continuità in Italia. Una ipotesi che nelle ultime ore sta prendendo piede tra ambienti di calciomercato spagnolo.